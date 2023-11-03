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На пяти улицах рязанских Борок 7 ноября отключат электричество

На пяти улицах рязанских Борок во вторник, 7 ноября, отключат электричество. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

  • улица 6-й район, дома №№ 36, 48—60, 62, 63;
  • улица 7-й район, дома №№ 2—45, 47—53, 55, 56, 58, 59;
  • улица 8-й район, дома №№ 1—12, 14—17, 19—26, 28, 29, 31—33, 37, 43—53, 55—57, 59, 60, 77—86, 117—125;
  • улица 9-й район, дом № 1;
  • улица 10-й район, дома №№ 9—32, 61—65.

Причина отключения — капремонт систем наружного освещения. Работы проведут сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».