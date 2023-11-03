На «Госуслугах» появилась возможность проверить подлинность паспорта

Новый сервис, позволяющий проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале «Госуслуги». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минцифры России.

«Такая услуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами», — отмечается в сообщении.

Для проверки паспорта необходимо ввести серию и номер документа, а также указанные там фамилию и имя. Сведения сверяются с данными МВД. Если паспорт подлинный, появится статус «действительный», а если поддельный — «данные не найдены».