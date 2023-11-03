Минобороны: ВСУ потеряли около 3000 человек за неделю

ВСУ потеряли около 3000 человек за неделю. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, за неделю ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по украинским складам, пунктам дислокации, местам хранения вооружения. Уничтожены в том числе ангары подготовки авиатехники в вылету.

На купянском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 24 контратаки ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 755 человек. На краснолиманском направлении — более 920 человек.

На донецком направлении российские военные отразили 6 украинских атак, потери ВСУ — более 1340 человек. На южно-донецком направлении ВС РФ отразили атаки, потери ВСУ — свыше 1110 человек.

На запорожском направлении российские войска отразили 8 атак в районе Вербового и Работино. Совокупные потери ВСУ на запорожском и херсонском направлениях — до 1310 человек.

Также за неделю было уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины, а также вертолет Ми-8.