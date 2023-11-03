Mash: в России зафиксировали дефицит «Иван-чая»

В России зафиксировали дефицит «Иван-чая». Об этом пишет Mash. По информации канала, спрос на данный напиток за год вырос на 200%.

Отмечается, что растение собирают в мелких объемах. Но за последнее время популярность «Иван-чая» сильно возросла.

Как сообщили в Союзе российских производителей напитка, решить вопрос с дефицитом можно лишь увеличив объемы сбора, но для этого нужны деньги. Поэтому они ждут от Минсельхоза выделения грантов и субсидий.

Помимо этого, сейчас идут переговоры с крупным дистрибьютором из Африки.