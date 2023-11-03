Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

4 ноября в Рязани пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Центральной городской площадкой станет МКЦ, также концерты и лекции пройдут в музее путешественников, ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь» и «Фотодоме».

На сцене областной филармонии выступит государственный академический ансамбль танца «Вайнах».

В клубе Deep пройдут концерты рэпера Pharaoh и группы «Северный флот», которая посвятит выступление Михаилу Горшеневу и группе «Король и Шут».

Во дворце молодежи пройдет фестиваль «Беседка-20». Проект Игоря Крысанова в этом году празднует свое двадцатилетие.

В event-холле «Свобода» рязанцы смогут увидеть трибьют Pink Floyd от группы Hypnozis, приуроченный к 50-летию альбома Pink Floyd «Dark Side of the Moon».

На сцене ДК РГАТУ с сольным концертом выступит резидент «Stand up» на ТНТ Виктория Складчикова.

В ТРЦ «М5 Молл» 4 ноября юных рязанцев ждет сказочная история для настоящих сладкоежек. На парковке у торгового центра начнет работу цирк заслуженного артиста Северной Осетии Сергея Муратова.

В VMESTE BAR пройдет вечеринка Rave community, а в клубе Deep — «Русская ночь».

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