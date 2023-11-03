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Эксперты Регионального центра компетенций повысили свою квалификацию

На этой неделе в рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» на площадке Агентства развития бизнеса состоялась сертификация тренеров «Фабрики процессов». В рамках которой комиссией оценивались материально-техническая база, методические материалы и подготовленность тренеров.

На пилотном этапе сотрудники РЦК Кирилл Письменный и Григорий Погудин самостоятельно провели «Фабрику процессов» для сотрудников «Лазервента», «Фахманн Руссланд», «Рельеф-центра», «Печатных технологий» и студентов РГУ имени Есенина. Оценивали тренеров эксперты Федерального центра компетенций, представители промышленного предприятия и минэкономразвития Рязанской области.

«При проведении „Фабрики“ уже в первый день отметил для себя положительные моменты и точки роста для коллег. В итоге тренеры хорошо отработали, не отклоняясь от методологии ФЦК, и, что не менее важно, справились с увеличенным составом группы», — отметил эксперт Федерального центра компетенций Денис Митягин.

Напомним, первую «Фабрику процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства в его рамках обучились 2000 сотрудников рязанских предприятий.

«Наша „Фабрика процессов“ позволяет руководителям компании и сотрудникам не просто оценить потенциал бережливых технологий, но и на практике увидеть эффективность этих процессов. Теперь на „Фабрике“ два новых сертифицированных тренера. Успешная сертификация — это еще одно подтверждение высокого профессионализма и уровня компетенций экспертов Регионального центра компетенций. Вся наша команда благодарит коллег из ФЦК и предприятия за участие в процессе сертификации», — прокомментировал руководитель РЦК Виктор Михеев-Даниловцев.