Новости Рязани за 3 ноября 2023 год

Рязанцев предупредили о тумане в ночь на 4 ноября

Рязанцев предупредили о тумане. Информация появилась на сайте регионального управления МЧС. По данным ведомства, на территории области местами ожидается туман. Видимость составит 200-800 метров. Непогода сохранится ночью и утром в субботу, 4 ноября.

США сократят военную помощь Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств

США сократят военную помощь Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств. Об этом сообщило РИА Новости. Заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок», — сказала она. При этом Жан-Пьер призвала конгресс быстрее одобрить заявку Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов и показать, что «США продолжают решительную поддержку Украины».

В московской гостинице девушка отравилась мухоморами

В Москве девушка вместе с другом отравились мухоморами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. По информации источника, инцидент произошел в одной из гостиниц города. Молодые люди купили сушеный мухомор пантерный в одном из ларьков недалеко от метро. После этого они пошли отдыхать в отель. В номере они съели несколько грибов, а через какое-то время 22-летней девушке стало плохо. 39-летний москвич чувствовал себя хорошо, однако испугался и вызвал «скорую». Пострадавшую отвезли в отделение токсикореанимации одной из столичных больниц с отравлением.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Правительство России ввело особый воинский учет для заключенных

Правительство России ввело особый воинский учет для заключенных. Об этом сообщило ТАСС. Особый воинский учет граждан, отбывающих наказания в виде лишения свободы, будут осуществлять военкоматы по месту нахождения ИК и СИЗО. Постановка на него будет осуществляться без личной явки, медобследования и психологического отбора.

В Рязанской области в отдел полиции после рейда попали 39 человек

В Рязанской области в отдел полиции после рейда попали 39 человек. Об этом сообщило региональное управление МВД. Профилактическое мероприятие состоялось в четверг, 2 ноября. В отдел полиции доставили 39 жителей Рязанского района для проверки на возможную причастность к совершенным ранее преступлениях. Их сфотографировали, с ними провели дактилоскопирование и другие процедуры, необходимые для постановки на различные информационные учеты. С людьми провели профилактические беседы. Одному гражданину вручили повестку для постановки на воинский учет.

США выделят новый пакет помощи Украине на 125 миллионов долларов

США выделят новый пакет помощи Украине на 125 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ». Заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Пакет помощи предусматривает выделение вооружений из арсеналов Пентагона. Так, США передают Украине со складов боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК, теплую одежду, а также закупят средства борьбы с БПЛА.

В Рязанской области простились с погибшим на СВО Алексеем Кудиновым

В Рязанской области простились с погибшим на СВО Алексеем Кудиновым. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости». В пятницу, 3 ноября, в Рязанской области состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Алексеем Кудиновым, военнослужащим в/ч 91726. Отмечается, что траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Рыбновского района, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего. Свои соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.

ВСУ пытались атаковать Крым 16 беспилотниками

ВСУ пытались атаковать Крым 16 беспилотниками. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По информации источника, дроны залетели со стороны Херсонской области в ночь на четверг, 2 ноября. Их сбили системы российской ПВО. Примерно в 7:30 местные власти объявили отбой воздушной тревоги. Обломки двух беспилотников повредили стекла жилого дома и вызвали пожар в мебельном павильоне в поселке Первомайское. Площадь возгорания — около восьми квадратных метров. Несколько дронов упали на животноводческую ферму в Первомайском районе. Пострадавших нет. Еще один дрон сбили над акваторией Черного моря в километре от села Оленевка. В Севастополе нашли обломки БПЛА в море около села села Портовое. По данным Mash, обломки еще шести аппаратов упали недалеко от железнодорожных путей и нефтебазы в Красноперекопском районе. Своих целей ни один из беспилотников не достиг.

В Рязанской области в ДТП с фурой погибла 25-летняя девушка

В Пронском районе в ДТП с фурой погибла 25-летняя девушка. Об этом сообщило региональное управление МВД. Авария произошла в пятницу, 3 ноября, примерно в 13:15, на 69 километре дороги «Рязань-Пронск-Скопин». По предварительной информации, 24-летний водитель BMW столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 62-летний житель Волгоградской области. После этого иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в Kia под управлением 56-летнего водителя. В результате аварии погибла 25-летняя пассажирка BMW. Водитель и трое пассажиров BMW в возрасте 24, 28 и 25 лет получили травмы, их госпитализировали. По факту аварии полицейские начали проверку.

Умер двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов

Умер двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов. Об этом сообщает газета «Известия». Ему был 91 год. Причина смерти не сообщается. Протопопов выступал в паре с супругой Людмилой Белоусовой. Дуэт шесть раз побеждал на чемпионатах СССР (1962-1964, 1966-1968), четырежды выигрывал чемпионаты мира и Европы (1965-1968). Белоусова и Протопопов брали золотые медали на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов. Фото: РИА Новости.

RT: свидетелями убийства судебного пристава в Рязани могли стать два мальчика

Свидетелями убийства судебного пристава в Рязани могли стать два мальчика. Об этом сообщило издание RT со ссылкой на соседку погибшего. По словам женщины, вечером в день убийства она сидела с соседками на скамейке. Она услышала «страшный раскат», похожий на взрыв петарды. Через несколько минут прохожая сообщила им, что увидела тело мужчины в крови. Она вспомнила, как двое подростков сказали ей: «А мы видели, как вот так мужчина руку держал и стрелял… и побежал». Также эта женщина позвонила жене Сергея Калужского. По словам очевидицы, у пристава осталась девятилетняя дочь. Напомним, Сергея Калужского застрелили в среду, 1 ноября.

Задержанная в Москве 13-летняя школьница из Рязани оказалась из цыганской семьи

Задержанная в Москве 13-летняя школьница из Рязани оказалась из цыганской семьи. Об этом сообщает «МК». По данным издания, 13-летняя беременная девочка, задержанная в Москве, оказалась цыганкой из многодетной семьи. У нее шестеро сестер и братьев. Они кочуют из одного города в другой. Отмечается, что семью школьницы уже ставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Это было в 2009 году в Рязани, где все они прописаны. Однако, из документов следственных органов следует, что семья часто переезжает. Их ставили на учет и в Волгограде, и в Красноярске — за то, что дети не посещали учебные заведения. Девочку положили на обследование в детскую больницу. Напомним, ее задержали за переход дороги в неположенном месте.

Mash: Аязу Шабутдинову грозит до десяти лет колонии