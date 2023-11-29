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За месяц более 350 рязанцев заключили контракт с Минобороны

За месяц более 350 человек заключили контракт в новом пункте отбора на улице Каширина. Об этом сообщила зампред регионального правительства Анна Рослякова в своем Telegram-канале.

Пункт отбора на военную службу на улице Каширина начал свою работу 23 октября. Взаимодействие с рязанцами осуществляется в режиме одного окна. Для посетителей в пункте отбора есть комната отдыха, небольшой спортзал и кухня со всем необходимым.

С каждым днем условия пребывания для будущих Защитников становятся лучше.

Благодаря региональному правительству и депутатам облдумы пункт отбора получил запас сухпайков, которые будут выдавать тем, кто приезжает из районов области или других регионов.

Областной пункт отбора на службу по контракту работает по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, д. 1, 5-й этаж.

Телефоны: 8 (4912) 50-96-99, 50-36-29. Сайт: https://contract.ryazan.gov.ru