В Тверской области водитель легковушки въехал в припаркованную на трассе фуру и погиб

В Тверской области водитель легковушки въехал в припаркованную на трассе фуру и погиб. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

ДТП случилось во вторник, 28 ноября, на 178 километре трассы М-10 «Россия». По данным ведомства, водитель за рулем KIA двигался в крайней правой полосе со стороны Москвы в направлении Санкт-Петербурга и по неустановленной причине въехал в стоящую фуру с полуприцепом. Фура стояла в крайней правой полосе, которая предназначена для разгона — остановка здесь запрещена .

В результате ДТП 42-летний водитель легковушки погиб на месте.