В Тверской области автомобиль с людьми ушел под лед на реке Молога

Автомобиль «УАЗ» ушел под лед реки Мологи в акватории Рыбинского водохранилища у деревни Слуды Тверской области. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Все случилось в 300 метрах от берега. В момент ЧП внутри автомобиля находились два человека. Один из них успел спастись, второй остался в машине. Сейчас его ищут водолазы.

По данным издания, машина выехала на лед водохранилища из-за того, что визуальная граница между берегом и обледенелым водоемом, в котором упал уровень воды, практически стерлась.