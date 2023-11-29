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В Турции нашли тела двух россиянок с огнестрельными ранениями

В Турции нашли тела двух россиянок с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, тела 42-летней женщины и ее 15-летней дочери нашли на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга. На телах жертв двойного убийства были огнестрельные ранения.

Следователи предполагают, что они могли быть убиты на вилле, которую снимали в Бодруме. Предварительно, преступник завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и уехал за город. По одной из версий, к убийству может быть причастен бывший муж женщины — гражданин Финляндии. Его поисками сейчас занимаются все службы.

Погибшая занималась инвестированием в недвижимость, работала риелтором и моделью. Раньше они с дочкой жили в Москве, но потом переехали в Турцию.