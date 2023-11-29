В Свердловской области в ДТП с легковушкой и автобусом погибли четыре человека, в том числе ребенок

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе Екатеринбург — Серов. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых ребенок. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.

По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

«В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля, в том числе 10-летний ребенок, погибли», — указали в пресс-службе.

Проводится проверка.