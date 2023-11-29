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В Ставропольском крае в ДТП погибли три человека

В Ставропольском крае 29 ноября произошла смертельная авария. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в Георгиевском округе около 19 часов. Вблизи станицы Георгиевской водитель БМВ совершал маневр разворота, но не убедивщись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладом Приорой».

В результате на месте погибли водитель и пассажир отечественного авто, которым по 36 лет, и 69-летняя пассажирка иномарки. Кроме этого, водителя БМВ и двух пассажиров «Лады» госпитализировали.

Отмечается, что за рулем иномарки находился 70-летний местный житель, который в этом году три раза нарушал скоростной режим.