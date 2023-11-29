В школы Рязанской области поставили 32 автобуса

В школы Рязанской области поставили 32 автобуса

Власти Рязанской области закупили 32 автобуса для районных школ. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Транспорт отправили в муниципалитеты 29 ноября. Они оснащены системой «Глонасс» и тахографами. До конца года в школы региона поступит еще десять автобусов.

«Благодаря федеральной поддержке планомерно заменяем старые машины. Это часть большой работы по обновлению школьного транспорта. Все для того, чтобы дети добирались до школы на комфортном и безопасном транспорте», — отметил Малков.

Отметим, что в прошлом учебном году регион получил 99 автобусов.