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Школы Рязанской области получили 44 автобуса

12 апреля прошла церемония передачи новых автобусов учреждениям образования Рязанской области. Губернатор Павел Малков поздравил представителей школ районов, вручил им ключи от автомашин. В церемонии приняли участие министр образования области Ольга Щетинкина, руководители общеобразовательных школ и школ-интернатов.

Учебным учреждениям передали 44 школьных автобуса вместимостью 22 или 16 пассажиров каждый. Вся техника соответствует требованиям ГОСТ, оснащена системами «ГЛОНАСС» и тахографами. Автобусы получили школы и школы-интернаты различных муниципальных образований региона, в том числе Касимовского, Скопинского, Сараевского, Сапожковского, Ермишинского, Кадомского, Шацкого, Пителинского, Милославского, Клепиковского, Шиловского, Путятинского, Чучковского, Сасовского районов.

Павел Малков отметил, что вопрос обновления парка школьных автобусов неоднократно поднимался на встречах с жителями в районах. Он решается в регионе благодаря поддержке федерального центра.

«Буквально за несколько последних месяцев это уже вторая партия. В прошлый раз, в декабре, мы передали 55 новых автобусов для школ региона, сегодня — ещё 44. Обновление транспорта для нас — приоритет. Ведем эту работу в сферах образования, здравоохранения. Приводим в порядок парк городского общественного транспорта. Всё это возможно благодаря поддержке федерального Правительства и лично решениям Председателя Правительства Мишустина, за что ему огромная благодарность», — сказал Павел Малков.

Губернатор отметил, что несколько автобусов будет работать на новых маршрутах, в том числе перевозить детей из школ-интернатов на дополнительные образовательные занятия, спортивные и культурные мероприятия, медицинское обследование.