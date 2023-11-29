В Шацком районе у мужчины забрали автомобиль и водительские права за пьяную езду

Шацкий районный суд осудил местного жителя за пьяную езду. Об этом сообщил ИД «Пресса».

В мае 2023 года пьяного мужчину за рулем остановили полицейские. Выяснилось, что ранее его уже задерживали за езду в нетрезвом виде и привлекали к административной ответственности.

Учитывая административное правонарушение, совершенное ранее, суд признал злоумышленника виновным. Мужчине назначили 240 часов обязательных работ. Также его лишили прав на два года, а автомобиль конфисковали в доход государства.