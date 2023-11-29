В Ряжском районе сотрудники ГИБДД помогли водителю и пассажирам рейсового автобуса

В Ряжском районе сотрудники ГИБДД помогли водителю и пассажирам рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время дежурства полицейским сообщили, что на 302-ом километре трассы Р-22 «Каспий» водитель рейсового автобус просит оказать помощь.

Приехав на место, полицейские выяснили, что у автобуса, совершающего рейс «Москва-Волгоград», оторвало карданный вал, вследствие чего была повреждена тормозная и охлаждающая система автобуса.

В результате поломки автобус был вынужден остановиться на проезжей части. Внутри находилось 36 пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции всю ночь контролировали дорожное движение на месте происшествия. Когда был решен вопрос с прибытием свободного автобуса транспортной компании, они организовали безопасную пересадку всех пассажиров. Также полицейские вызвали дорожную технику, которая убрала неисправный автобус с проезжай части.