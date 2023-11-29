В Рязанской области за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 4,9%

В Рязанской области за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 4,9%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 7 106 случаев заболеваний, показатель заболеваемости составил 65,5 на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 4,9%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.