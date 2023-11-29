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В Рязанской области в ДТП пострадали два человека

В Рязанской области в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 28 ноября, примерно в 13:20, в Клепиковском районе, на 433 километре автомобильной дороги Р-132 «Золотое Кольцо». 49-летний житель Касимова, управляя автомобилем ВАЗ-21120, столкнулся с автомобилем ВАЗ-212140, находящимся под управлением 53-летней местной жительницы.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-212140 и 39-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21120 получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.