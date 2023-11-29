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В Рязанской области пьяные мужчины ограбили квартиру и избили ее хозяина

В Рязанской области пьяные мужчины ограбили квартиру и избили ее хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 50-летний житель Михайлова и сообщил, что двое мужчина напали на него, избили и забрали из квартиры телевизор, два сотовых телефона, а также отобрали золотой крестик на цепочке и золотое кольцо.

Полицейские выехали на место и выяснили, что мужчины пришли домой к заявителю. «Гости» с порога потребовали деньги и угрожали побоями. Мужчина ответил, что денег в жилище нет. После этого мужчины избили потерпевшего, под угрозой ножа сняли с него золотой крестик на цепочке и золотое кольцо, а затем вынесли телевизор и два смартфона.

Выяснилось, что к разбойному нападению причастны уроженцы Михайловского района в возрасте 27 и 42 лет. Младший из них ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, а старший — за убийство.

Сотрудники полиции организовали розыск злоумышленников и вскоре задержали их в одном из кафе Михайлова. У них изъяли похищенные украшения, телевизор и смартфоны.

По предварительной информации, приятели употребляли спиртное почти всю ночь и к утру деньги у них закончились. Тогда один из собутыльников вспомнил о знакомом, у которого могли быть сбережения. С порога злоумышленники начали угрожать хозяину квартиры и требовать у него деньги. Получив отказ, приятели напали на мужчину, избили его и забрали украшения и ценные вещи. Похищенное нападавшие пытались сбыть, чтобы купить спиртное, но не успели.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 162 УК РФ («Разбой»), по которой грозит до 12 лет лишения свободы. Подозреваемых взяли под стражу.