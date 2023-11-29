В Рязанской области полицейские задержали главу муниципального образования за незаконную вырубку леса

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД «Шацкий» и сотрудниками регионального Управления ФСБ пресекли деятельность в сфере незаконной лесозаготовки.

Полицейские получили информацию, что в лесном массиве на территории Шацкого района вырубили сосны, дубы и липы без соответствующего разрешения. Установлено, что вывезли 261 дерево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Отмечается, что организовал незаконную деятельность 58-летний глава одного из муниципальных образований района. Мужчина, используя служебное положение, под видом осуществления противопожарной деятельности нанял бригаду рабочих для заготовки древесины.

Возбуждено уголовное дело.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств незаконной деятельности.