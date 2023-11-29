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В Рязанской области 30 ноября ожидается метель и до +2 градусов

В Рязанской области 30 ноября ожидается метель и до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 30 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью в регионе пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, местами образуется гололед, возможно налипание мокрого снега, метель, снежные заносы. Днем ожидаются небольшие осадки, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы 14-19 метров в секунду, днем юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -3, +2 градуса.