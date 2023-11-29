В Рязани задержали мужчину с марихуаной весом 120 граммов

В Рязани задержали 35-летнего мужчину, у которого с собой была марихуана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители отмечают, что мужчина привлек к себе внимание образом жизни и кругом общения. В ходе личного досмотра у него обнаружили 47 граммов марихуаны. Дома у мужчины на улице Советской Армии нашли еще наркотик растительного происхождения.

«Как пояснил рязанец, летом он изготвил марихуану, сушил и хранил ее в кладовке для собственного употребления. В общей сложности у злоумышленника изъято 120 граммов марихуаны», — сообщили в МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).