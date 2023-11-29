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В регионе одобрили проект постановления о бесплатном доступе в интернет для семей с детьми-инвалидами

В регионе одобрили проект постановления о бесплатном доступе в интернет для семей с детьми-инвалидами. Документ разработан по поручению губернатора и касается поддержки семей с детьми-инвалидами, проживающих в отдаленных населенных пунктах Рязанской области и не имеющих возможности подключиться к интернету.

«Вопрос очень важный. Обязательно каждый ребенок с инвалидностью в регионе получит доступ к интернету. И дальше будем помогать по всем остальным направлениям. Считаю, что здесь еще многое предстоит сделать. Будем системно работать по всем проблемам», — подчеркнул губернатор.

Также в облправительстве одобрили документ о развитии системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В 2023 году регион стал участником пилотного проекта по расширению системы долговременного ухода за теми, кто утратил способность к самообслуживанию. Проектом постановления уточняются показатели дорожной карты и приводятся в соответствие с типовой моделью системы долговременного ухода.

Глава региона особо выделил подготовку в регионе к Году семьи.

«Наш президент подписал указ о проведении Года семьи. Весь следующий год это будет тема номер один в стране. Это решение президента направлено на сохранение основы нашего общества, защиту семьи и семейных ценностей, популяризацию госполитики в этом направлении. Это — самые главные вопросы», — подчеркнул губернатор.

Павел Малков поручил руководителю аппарата Роману Цуканову создать рабочую группу, которая будет курировать все мероприятия в регионе, приуроченные к Году семьи.