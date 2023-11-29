В Москве умер бывший театральный художник Рязанского ТЮЗа Кирилл Андреев

В Москве скончался театральный художник Кирилл Андреев. Об этом сообщило ИА «Регнум».

Мужчина ушел из жизни 25 ноября. Его нашли в квартире на Большой Никитской улице в центре Москвы.

«Причиной смерти 88-летнего мужчины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Кирилл Андреев родился 11 декабря 1934 года. Он работал в Рязанском ТЮЗе, Тверском Академическом театре драмы, Московском театре под руководством Г. Чихачева и в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина.

Также Андреев был художником-постановщиком Центрального Детского театра. Он оформил более 300 спектаклей в музыкальных и драматических театрах СССР, России и за рубежом, в том числе на гастролях в Болгарии, Греции, Германии и других странах. Работы художника неоднократно выставлялись в зале Московского Союза художников.

Фото: сайт Московского союза художников