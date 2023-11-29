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В Москве обвиняемый умер в туалете суда и пролежал там сутки

Мужчина умер в туалете Симоновского суда Москвы и пролежал там сутки. Про него просто забыли. Об этом сообщает Mash. По информации канала, в конце заседания 46-летний Тимофей Т., проходящий обвиняемым по делу о мошенничестве группой лиц, отпросился в туалет. Однако оттуда он уже не вышел. Его отсутствия среди 13 обвиняемых никто не заметил, суд закрыли.

Лишь утром конвоир обнаружил труп в уборной — предварительно, Тимофей умер от острой сердечной недостаточности.