В московской квартире нашли мумии умерших полгода назад близняшек

В Москве нашли мумии умерших близняшек. Об этом сообщило ИА «Регнум».

Мумифицированные трупы 73-летних сестер-близнецов обнаружили в квартире на улице Куусинена. По предварительному заключению, женщины умерли около полугода назад.

Отмечается, что 24 ноября в полицию обратились жильцы одного из домов. Они рассказали, что давно не видели двух пожилых женщин, проживавших в одной из квартир. На место прибыли сотрудники полиции. Дверь им не открыли. Квартиру вскрыли.

«В разных комнатах на полу были найдены тела 73-летних сестер-близнецов, смерть которых наступила около шести месяцев назад», — рассказал собеседник агентства.

Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Проводится проверка. Отмечается, что женщины проживали в квартире по договору социального найма.