В Краснодарском крае на пожаре в частном доме погибли шесть человек
В Краснодарском крае на пожаре в частном доме погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Трагедия случилась в ночь на 29 ноября. Горел частный дом в поселке Высоцкий Краснодарского края. Огнем было охвачено жилье на площади 72 квадратных метра.
Пламя ликвидировали 14 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.
После тушения на месте нашли тела 4 детей и 2 взрослых.
На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории для установления причин пожара.