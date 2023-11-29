В Краснодарском крае на пожаре в частном доме погибли шесть человек

В Краснодарском крае на пожаре в частном доме погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Трагедия случилась в ночь на 29 ноября. Горел частный дом в поселке Высоцкий Краснодарского края. Огнем было охвачено жилье на площади 72 квадратных метра.

Пламя ликвидировали 14 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.

После тушения на месте нашли тела 4 детей и 2 взрослых.

На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории для установления причин пожара.