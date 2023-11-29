В Кировской области 16 детей госпитализировали после обеда в школьной столовой
В Кировской области 16 детей госпитализировали после обеда в школьной столовой. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.
По данным канала, во вторник, 28 ноября, в больницу города Малмыж из села Калинино привезли учеников от 7 до 10 лет. У всех диагностировали пищевое отравление. На данный момент дети в стабильном состоянии.
Работа школьной столовой приостановлена. Предварительная причина отравления — нарушение технологии при приготовлении школьного комплексного обеда.
Полиция и Роспотребнадзор проводят проверку.