В Кировской области 16 детей госпитализировали после обеда в школьной столовой

В Кировской области 16 детей госпитализировали после обеда в школьной столовой. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным канала, во вторник, 28 ноября, в больницу города Малмыж из села Калинино привезли учеников от 7 до 10 лет. У всех диагностировали пищевое отравление. На данный момент дети в стабильном состоянии.

Работа школьной столовой приостановлена. Предварительная причина отравления — нарушение технологии при приготовлении школьного комплексного обеда.

Полиция и Роспотребнадзор проводят проверку.