В Госдуме хотят отсрочить полный запрет на использование сервисов с иностранным контролем для авторизации

Депутаты Госдумы предложили отсрочить до 2025 года полный запрет на использование сервисов с иностранным контролем для авторизации. Об этом сообщила « Российская газета ».

Отмечается, что отсрочить эту инициативу решили из-за того, что достаточное количество российских сервисов формально остаются компаниями с иностранным участием. Они также не могут быть использованы для авторизации, как следует из закона, принятого летом 2023 года.

Отметим, что с 1 декабря 2023 года в России будут действовать новые правила авторизации на российских интернет-ресурсах. Авторизоваться на российских сайтах и в приложениях с помощью зарубежных сервисов станет невозможно.