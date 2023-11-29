В ДТП между двумя легковушками в Рязани пострадал 45-летний мужчина

В ДТП между двумя легковушками в Рязани пострадал 45-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Авария случилась утром в среду, 29 ноября, вблизи дома № 26 по улице Ленина. 40-летний водитель Lada Largus столкнулся с автомобилем Lada Kalina, под управлением 45-летнего рязанца.

В результате происшествия водитель автомобиля Lada Kalina получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.