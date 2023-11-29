В Чувашии пьяный житель облил знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег

В Чувашии 27 ноября пьяный житель Чувашии облил свою знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК.

Инцидент произошел ночью в городе Козловка. 36-летний пьяный мужчина поругался с 33-летней знакомой в подъезде своего дома. В ходе ссоры он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, а после этого поджег.

В результате женщина получила ожоги как минимум 60% тела. Ее госпитализировали.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.