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В Александро-Невском районе грузчик обокрал супермаркет

В Александро-Невском районе грузчик обокрал супермаркет. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что сотрудники обратили внимание на недостачу колбасных изделий. Подозрения пали на молодого мужчину, который нанялся грузчиком и проходил испытательный срок.

Подозреваемого опросили и он сознался в воровстве. За три недели ему удалось вынести 12 килограммов.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до двух лет лишения свободы.