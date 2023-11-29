Телефонный мошенник под видом сотрудника сотовой компании похитил у рязанского пенсионера 185 тысяч рублей

Телефонный мошенник под видом сотрудника сотовой компании похитил у рязанского пенсионера 185 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло во вторник, 28 ноября. Мошенник позвонил 65-летнему рязанцу и представился сотрудником сотовой компании. Он предложил пенсионеру продлить якобы истекающий договор на абонентский номер. Для этого нужно было только продиктовать код, который придет в смс-сообщении.

Отмечается, что в этом и кроется главная опасность: это может быть код, с помощью которого спишутся деньги со счета либо мошенники получат доступ к какому-либо сервису от имени человека, который этот код продиктовал.

В результате с банковского счета потерпевшего были списаны 185 тысяч рублей.

По данному факту следователем ОМВД России по Советскому району Рязани возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества.