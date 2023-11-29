Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов «Билайна».

Схема выглядит так: мошенники звонят жертве, представляются сотрудником сотовой компании и утверждают, что по ее номеру телефона подана заявка на смену оператора связи. Далее якобы для обеспечения безопасности номера мошенники предлагают сменить пароль в личном кабинете. Жертва выполняет это, ей приходит СМС с кодом сброса пароля с официального номера. Мошенникам нужен именно код.

В «Билайне» предупредили, что представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и никогда не требуют диктовать коды.