ТАСС: в рязанском училище ВДВ курсантов начали обучать стрельбе из дальнобойных снайперских винтовок

В Рязанском воздушно-десантном училище в программу обучения курсантов ввели огневую подготовку с использованием дальнобойных снайперских винтовок. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что раньше с ними работали только специалисты, сейчас же такая возможность предоставляется каждому курсанту.

«Мы все прекрасно понимаем, что в текущих условиях уровень подготовки должен быть выше, чем когда-либо. Вооружение различное, работаем абсолютно со всем. Из нового вооружения, по крайней мере для простых курсантов, это снайперские винтовки, СВК. Если раньше с ними работали только специалисты, то сейчас на базе училища каждому курсанту предоставляется возможность поработать с дальнобойным снайперским вооружением: от калибра 7,62 мм до 12,7 мм», — рассказал ТАСС инструкторов училища.