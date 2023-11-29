Сорокина пообещала лично поздравить молодоженов, которые зарегистрируют брак 31 декабря

Экс-мэр Рязани, а сейчас руководитель Управления ЗАГС региона Елена Сорокина пообещала лично поздравить молодоженов, которые зарегистрируют брак 31 декабря. Об этом она рассказала в прямом эфире Центра управления регионом в среду, 29 ноября.

По словам Сорокиной, пока десять пар решили расписаться в последний день 2023 года.

«Если пара захочет, чтобы я присутствовала — с удовольствием! Я обязательно приду, поздравлю молодоженов с созданием семьи», — рассказала руководитель ЗАГСа.

Она также отметила, что 30 ноября — последний день, когда можно подать заявление на вступление в брак 31 декабря.