Рязанский ЗАГС откроет выездную регистрацию в 2024 году

В 2024 году Елена Сорокина пообещала составить список красивых локаций.

Рязанский ЗАГС откроет выездную регистрацию в 2024 году. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Елена Сорокина в прямом эфире Центра управления регионом в среду, 29 ноября.

«Есть потребность, есть запрос на подобные выездные регистрации. В Рязани пока такой возможности нет», — отметила Сорокина.

В 2024 году Елена Сорокина пообещала составить список красивых локаций и рассказать о них рязанцам и бизнес-сообществу.