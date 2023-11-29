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Рязанские эксперты в сфере бережливого производства посетили форум по производительности в Новосибирске

С 29 ноября по 1 декабря в Новосибирске проходит III ежегодный форум «Дни производительности в Новосибирской области». Это площадка для знакомства предприятий с возможностями национального проекта «Производительность труда», обмена лучшими практиками, обсуждения с экспертами широкого спектра вопросов, связанных с внедрением технологий бережливого производства, новых практик мотивации и развития персонала, с цифровизацией процессов.

На форуме показывают работу коммуникационных площадок и проводят серию мастер-классов, а также экскурсии на ведущие предприятия несырьевого сектора экономики Новосибирской области.

Среди экспертов по «бережливым» технологиям, которые принимают участие в форуме, ― сотрудники Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Рязанской области.

«Хотя на улице холодно, горячий прием наших сибирских коллег создает особую атмосферу мероприятия. За три дня форума у нас будет отличная возможность сгенерировать идеи, поделиться опытом и узнать новое о „бережливых“ технологиях от профессионалов в этой области», — рассказал эксперт РЦК Григорий Погудин.