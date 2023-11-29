Рязанская Госжилинспекция подаст в суд на управляющую компанию из-за подозрений в подделке протоколов собрания

Рязанская Госжилинспекция подаст в суд на управляющую компанию из-за подозрений в подделке протоколов собрания жильцов дома № 19 на улице Костычева. Об этом РЗН. Инфо рассказали в ведомстве.

По словам инспекции, в ноябре ООО «Рязанский Городской Оператор» подал протоколы собрания жителей дома с подписями с просьбой сменить нынешнюю управляющую компанию («РязаньКомфортСервис» — прим. ред.). В этот же день «РГО» разместила эти сведения на официальных страницах в соц.сетях.

Позже жители дома заявили, что собрания не было и что менять управляющую организацию они не хотят.

«23-24 ноября в инспекцию обратились собственники помещений, которые сообщили, что не принимали участия в собрании. Также поступили сведения, что собственник одной из квартир в момент проведения собрания проходил военную службу», — отметили в госжилинспекции.

Напомним, рязанцы просили взять ситуацию с протоколами под контроль в соц. сетях