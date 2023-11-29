Рязанцы рассказали, где планируют встретить Новый год

В новогоднюю ночь большинство рязанцев планирует собраться с семьей или друзьями дома. Мнения собрал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

75% жителей планируют встречать Новый год дома. Работать в новогоднюю ночь будут 9% горожан, причем мужчины чаще женщин отметят наступление 2024-го на рабочем посту.

Встречать Новый год в других городах России планируют 6% респондентов, в гостях — 3%.

Выбраться за город, на дачу или в деревню собираются также 3% опрошенных. Еще 2% планируют праздновать на уличных гуляниях, за границей или на туристической базе.