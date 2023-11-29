Производители зерновых культур Рязанской области получат более 240 миллионов

Производители зерновых культур Рязанской области получат финансовую поддержку. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Макаров отметил, что комиссия Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении региону 247,6 миллиона рублей. Средства будут направлены на возмещение аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Отмечается, что финансирование предусмотрено для компенсации роста цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, сельскохозяйственную технику, запасные части к ней и ряд других направлений.

«Поддержка аграрного сектора в числе приоритетов, обозначенных президентом. Всего комиссией 27 ноября одобрено в целях компенсации роста цен на горюче-смазочные материалы и иные компоненты, формирующие затратную часть экономики зернового производства, выделение 10 млрд рублей, которые распределены между бюджетами 66 регионов», — сказал Макаров.

Павел Малков отметил, что вопросы поддержки хозяйств, специализирующихся на зерновых культурах, постоянно находятся в фокусе внимания.

«Тема не раз обсуждалась на встречах с рязанскими аграриями, и господдержка этого направления очень важна. АПК является одной из приоритетных и наиболее успешных отраслей экономики в регионе. Мы продолжим поддерживать обновление парка сельхозтехники, создание резервов удобрений, семян и топлива», — подчеркнул губернатор.