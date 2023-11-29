При обстреле ВСУ Херсонской области погибли четверо полицейских

Четыре полицейских погибли после обстрела ВСУ села Юбилейное Херсонской области. Об этом пишет Mash.

По информации канала, украинские солдаты стреляли по населенному пункту из американской РСЗО Himars. Один из снарядов попал в двухэтажное здание, где временно располагалось ОМВД России «Новокаховский».

21 человек получил ранения — четверо из них погибли на месте, пять — были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии, остальным 12 была оказана помощь на месте.

Также в результате прилета повреждены шесть служебных авто.