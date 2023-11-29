Песков: Украина обвиняет Россию во всем, даже в своем существовании

Песков заявил, что Украина обвиняет Россию во всем, даже в своем существовании. Его слова передает издание «RT на русском».

Отмечается, что так пресс-секретарь РФ прокомментировал заявления Киева о якобы причастности России к отравлению жены начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию», — заявил Песков.

Он назвал подобные обвинения «привычными».