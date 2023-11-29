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НАТО лишило Украину летального оружия в 2024 году

Программа сотрудничества НАТО и Киева, запланированная на 2024 год, носит добровольный характер исполнения. Она также не предусматривает поставки на Украину летального оружия. В противном случае это может привести к разжиганию существующего конфликта между Киевом и Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

«В рамках этой инициативы должна происходить передача только нелетальных видов военного снаряжения. Это также чрезвычайно важно, потому что такой шаг мог бы повлечь за собой риск эскалации», — сказал он.

Министр добавил, что правительство Венгрии выступило за соблюдение добровольного исполнения программы. В ходе него каждое государство, входящее в НАТО будет решать само, нужно ли ему принимать участие в соглашении или нет.