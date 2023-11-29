На трассе «Калуга-Рязань» в районе Маковских Выселок запустили скоростной мобильный интернет

На трассе «Калуга-Рязань» в районе Маковских Выселок запустили скоростной мобильный интернет. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

По данным компании, на участке трассы между Рязанью и Тулой, проходящей у деревни Маковские Выселки установили дополнительное телекомоборудование. Помимо частных домов на этом участке расположена крупная электроподстанция, снабжающая район электроэнергией, автобусная остановка для семи региональных маршрутов и междугороднего рейса Курск-Рязань.

«Модернизация оборудования на автодороге Р132 в Михайловском районе — это продолжение нашего большого проекта по цифровизации трасс, которые проходят через Рязанскую область. В первую очередь, наша связь обеспечивает комфорт и безопасность путешествий, а логистические компании смогут использовать датчики мониторинга транспорта и обеспечивать безопасность в пути», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, Шиловском районе и других территориях, где сосредоточено множество объектов дорожной инфраструктуры, общественного питания и гостиницы.