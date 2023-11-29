На шести улицах Рязани отключат холодную воду

На шести улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт регионального «Водоканала».

В среду, 29 ноября, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

улица 4-я Линия, дома № 53, № 55, № 57, № 60, № 64, № 65, № 66, № 67, № 73;

улица 5-я Линия, дом № 46-а;

улица Ленинского Комсомола, дома № 57/69, № 67, № 73, № 75/31, № 77, № 79, №№ 48-86 (четная сторона, частный сектор), № 76-а;

улица Братиславская, дома № 6 корпус 1, № 6, № 8 корпус 1, № 8;

улица. Качевская, дома № 30, № 32, № 34 корпус 2, № 34 строение 30-В (храм), 36-Б (КНС № 5);

улица Поселковая, дома № 1-а, № 3-а, № 5 корпус 1 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), № 5 корпус 1, № 5.

Подвоз технической воды будет на улице Ленинского комсомола у дома № 67 с 11:00.