Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
-1°
Чтв, 30
Птн, 01
-2°
ЦБ USD 88.61 -0.09 29/11
ЦБ EUR 97.07 -0.09 29/11
Нал. USD 89.71 / 91.5 29/11 10:25
Нал. EUR 98.01 / 92 29/11 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
5 578
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
6 005
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
8 873
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
9 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
На шести улицах Рязани отключат холодную воду

На шести улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт регионального «Водоканала».

В среду, 29 ноября, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица 4-я Линия, дома № 53, № 55, № 57, № 60, № 64, № 65, № 66, № 67, № 73;
  • улица 5-я Линия, дом № 46-а;
  • улица Ленинского Комсомола, дома № 57/69, № 67, № 73, № 75/31, № 77, № 79, №№ 48-86 (четная сторона, частный сектор), № 76-а;
  • улица Братиславская, дома № 6 корпус 1, № 6, № 8 корпус 1, № 8;
  • улица. Качевская, дома № 30, № 32, № 34 корпус 2, № 34 строение 30-В (храм), 36-Б (КНС № 5);
  • улица Поселковая, дома № 1-а, № 3-а, № 5 корпус 1 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), № 5 корпус 1, № 5.

Подвоз технической воды будет на улице Ленинского комсомола у дома № 67 с 11:00.