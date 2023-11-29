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На сайте рязанского ЗАГСа начнет работать чат-бот

С 30 ноября на сайте рязанского ЗАГСа начнет работать чат-бот, сообщила начальник ведомства Елена Сорокина в прямом эфире ЦУРа Рязанской области.

«Люди приходят в ЗАГС и иногда не могут сформулировать, что им нужно. Для того, чтобы облегчить жизнь людям и работникам, мы создали чат-бот», — отметила Елена Сорокина.

В чат-боте, например, можно будет ввести номер своего заявления, чтобы узнать его статус или выяснить информацию о времени работы ЗАГСов в области.

Помимо этого, она рассказала о других «любопытных проектах» ЗАГСа. 1 марта совместно с комитетом по делам молодежи ведомство планирует провести бал влюбленных. Руководитель ЗАГСа призвала молодых людей «заявить о себе» и «поделиться своим счастьем с рязанцами». Сорокина пообещала, что танцам молодые пары ЗАГС научит бесплатно.

Так же она рассказала о проектах «История моей семьи», отметив, что истории принимаются по май 2024 года, и «Учительская семья».

Помимо этого Сорокина отметила, что некоторые изменения направлены на уменьшение очереди во Дворце Торжеств. В том числе, теперь работники ЗАГСа будут предоставлять услуги по пятницам, также рязанский ЗАГС отказался от санитарного дня в конце месяца. Работу сотрудников ЗАГСа в летний период Сорокина прокомментировала, призывая коллег «терпеть»