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Малков: бюджет региона сохранил социальную направленность и проекты по развитию

Бюджет региона сохранил социальную направленность и проекты по развитию. Об этом сказал губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Рязанской облдуме.

На встрече обсуждались параметры бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, а также перспективы развития региона.

Губернатор подчеркнул, что экономика Рязанской области работает стабильно и «важно, что бюджет сохранил социальную направленность и проекты по развитию». В нем учтены приоритеты, которые обозначил Президент Владимир Путин. Заложены средства на выполнение всех социальных обязательств.

«В следующем году доходы запланированы в сумме 81,9 млрд рублей. Расходы — 82,2 млрд рублей. Ко второму чтению доходная часть увеличится на 9,7 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов. Работаем с федеральным центром, и здесь огромная заслуга депутата госдумы Андрея Макарова. Средства — дополнительная возможность для дальнейшего развития региона», — отметил Малков.

Отдельный приоритет — поддержка участников СВО и членов их семей. Ко второму чтению на эти цели добавлено 186 млн рублей.

Кроме того, предусмотрены средства на социальные выплаты: при рождении ребенка и на поддержку многодетных семей, на региональную программу льготного ипотечного кредита, развитие молодежного движения, обновление подвижного состава общественного транспорта и ряд других приоритетных направлений.

По словам главы региона, в 2024 году запланировано строительство школ в Касимове и в рязанском микрорайоне Семчино, новой крупной поликлиники больницы № 11, флагманской школы для одаренных детей, намечен ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Рязани. Продолжится работа над созданием Большого пешеходного маршрута.