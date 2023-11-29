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Исполняющего обязанности главы администрации Милославского района будут судить за служебный подлог

Исполняющего обязанности главы администрации Милославского района будут судить за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре 2022 года между администрацией Милославского района и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на сумму 2 707 185 рублей, который предусматривал выполнение работ по оборудованию нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге по улице Новой в поселке.

Обвиняемый, и.о. главы администрации МО — Милославский муниципальный район Рязанской области, зная достоверно о том, что устройство асфальтобетонного покрытия на объекте не выполнено подписал справки по стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также акт выполненных работ в полном объеме по форме КС-2.

В апреле 2023 года прокуратурой района вскрыты факты приемки фактически не выполненных работ.

В результате противоправных действий муниципальному бюджету причинен ущерб на общую сумму 791 466 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.